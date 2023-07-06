Леся Цуренко обыграла Катержину Синякову и вышла в третий круг Уимблдона
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Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу украинской спортсменки.
Матч состоялся на восьмом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлился 1 час 26 минут. Цуренко совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Синяковой две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде соревнований Цуренко сыграет с победительницей противостояния Алисия Паркс (США) — Ана Богдан (Румыния). Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года.
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