Леся Цуренко обыграла Катержину Синякову и вышла в третий круг Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу украинской спортсменки.

Матч состоялся на восьмом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлился 1 час 26 минут. Цуренко совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Синяковой две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований Цуренко сыграет с победительницей противостояния Алисия Паркс (США) — Ана Богдан (Румыния). Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года.