Бублик вышел в третий круг Уимблдона, уверенно обыграв Вулфа

26-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в следующую стадию Уимблдона-2023, уверенно обыграв американца Джеффри-Джона Вулфа (48-й в рейтинге ATP) в матче второго круга.
Игра завершилась уверенной победой Бублика в трёх сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:0. Общая продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Бублик десять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде британского травяного мэйджора Александр Бублик сыграет с победителем противостояния Максимильян Мартерер (Германия) — Майкл Ммо (США).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
- 6 июля 2023
-
15:05
-
14:43
-
14:35
-
14:30
-
14:05
-
14:02
-
13:30
-
12:53
-
12:07
-
11:58
-
11:40
-
11:16
-
10:47
-
10:42
-
10:21
-
09:57
-
09:54
-
09:37
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
01:30
-
01:06
-
00:55
-
00:26
-
00:09
- 5 июля 2023
-
23:40
-
23:32
-
23:28
-
22:46
-
22:45
-
22:25
-
22:18
-
22:18
-
22:13