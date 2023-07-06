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Бублик вышел в третий круг Уимблдона, уверенно обыграв Вулфа

Бублик вышел в третий круг Уимблдона, уверенно обыграв Вулфа
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26-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в следующую стадию Уимблдона-2023, уверенно обыграв американца Джеффри-Джона Вулфа (48-й в рейтинге ATP) в матче второго круга.

Игра завершилась уверенной победой Бублика в трёх сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:0. Общая продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Бублик десять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде британского травяного мэйджора Александр Бублик сыграет с победителем противостояния Максимильян Мартерер (Германия) — Майкл Ммо (США).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 13:15 МСК
Александр Бублик
26
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6    
3 		6 5 0    
             
Джеффри-Джон Вулф
48
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
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