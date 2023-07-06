Даниил Медведев — Адриан Маннарино: онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона

Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Франции Адрианом Маннарино (35-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте номер 2 и начнётся приблизительно в 18:30 мск, после игры Даниэль Коллинз с Белиндой Бенчич.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Адриан Маннарино во втором круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Англии.
Счёт личных встреч между теннисистами — 4-2 в пользу Маннарино (3-1 на траве, 1-0 на Уимблдоне). В последний раз они играли совсем недавно, во втором круге Хертогенбосха. Три недели назад Адриан победил со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Отметим, что Маннарино — один из 17 теннисистов, которым Медведев уступает по личным встречам. А тех, с кем Даниил как минимум пять раз играл и при этом уступает в личном противостоянии, всего восемь. Помимо Маннарино, в эту восьмёрку входят Новак Джокович и Рафаэль Надаль, например.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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