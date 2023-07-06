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Рублёв сравнял счёт по итогам второго сета матча с Карацевым во 2-м круге Уимблдона

Рублёв сравнял счёт по итогам второго сета матча с Карацевым во 2-м круге Уимблдона
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В эти минуты проходит матч второго круга Уимблдона, в котором между собой играют российские теннисисты Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) и Аслан Карацев (50-й в рейтинге ATP). Позади второй сет, который завершился победой Рублёва со счётом 6:3. Первая партия в игре завершилась победой Карацева на тай-брейке — 7:6 (7:4).

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Аслан Карацев во втором круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Англии.

Напомним, счёт личных встреч между теннисистами — 1-0 в пользу Карацева. Играли они друг с другом в полуфинале Дубая-2021 (6:2, 4:6, 6:4).

В следующем раунде британского травяного мэйджора победитель данного противостояния сыграет с лучшим в матче Томас Барриос-Вера (Чили) — Давид Гоффен (Бельгия).

Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 14:50 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 5    
7 7 		3 4    
             
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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