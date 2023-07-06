Рублёв сравнял счёт по итогам второго сета матча с Карацевым во 2-м круге Уимблдона

В эти минуты проходит матч второго круга Уимблдона, в котором между собой играют российские теннисисты Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) и Аслан Карацев (50-й в рейтинге ATP). Позади второй сет, который завершился победой Рублёва со счётом 6:3. Первая партия в игре завершилась победой Карацева на тай-брейке — 7:6 (7:4).
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Аслан Карацев во втором круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Англии.
Напомним, счёт личных встреч между теннисистами — 1-0 в пользу Карацева. Играли они друг с другом в полуфинале Дубая-2021 (6:2, 4:6, 6:4).
В следующем раунде британского травяного мэйджора победитель данного противостояния сыграет с лучшим в матче Томас Барриос-Вера (Чили) — Давид Гоффен (Бельгия).
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