Вероника Кудерметова проиграла Маркете Вондроушовой во втором круге Уимблдона

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA) в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу чешской спортсменки.

Встреча прошла на корте №15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 1 час 35 минут. Кудерметова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Вондроушовой два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде соревнований Вондроушова сыграет с победительницей противостояния Слоан Стивенс (США) — Донна Векич (Хорватия).