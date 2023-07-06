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Вероника Кудерметова проиграла Маркете Вондроушовой во втором круге Уимблдона

Вероника Кудерметова проиграла Маркете Вондроушовой во втором круге Уимблдона
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12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA) в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу чешской спортсменки.

Встреча прошла на корте №15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 1 час 35 минут. Кудерметова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Вондроушовой два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде соревнований Вондроушова сыграет с победительницей противостояния Слоан Стивенс (США) — Донна Векич (Хорватия).

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 15:15 МСК
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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