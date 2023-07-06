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Андрей Рублёв повёл по сетам в матче с Асланом Карацевым на Уимблдоне-2023

Андрей Рублёв повёл по сетам в матче с Асланом Карацевым на Уимблдоне-2023
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Завершился третий сет матча российских теннисистов Андрея Рублёва и Аслана Карацева во втором круге Уимблдона-2023. Его со счётом 6:4 взял Рублёв. Игровой отрезок продлился 49 минут. Андрей реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных, Карацев заработал два, но не сумел реализовать ни одного.

Напомним, первая партия со счётом 7:6 (7:4) осталась за Карацевым. Рублёву удалось сравнять счёт матча, он забрал второй сет со счётом 6:3.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Аслан Карацев во втором круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Англии.

Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 14:50 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 6 7  
7 7 		3 4 5  
             
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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