Александр Зверев с победы в трёх сетах стартовал на Уимблдоне-2023

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на Уимблдоне-2023.
В матче первого круга Зверев (19) со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл 153-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Гийса Броувера (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 час и 18 минут. Зверев 20 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Броувера семь эйсов, три двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Зверева на Уимблдоне станет 116-я ракетка мира, лаки-лузер Йосуке Ватануки из Японии.
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
- 6 июля 2023
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