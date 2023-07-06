Мирра Андреева – самый юный квалифаер с Уимблдона-1999, которой удалось выйти в 3-й круг

102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой юной участницей квалификации Уимблдона, которой удалось выйти в третий круг соревнований, после представительницы Бельгии Ким Клейстерс в 1999 году. Андреева вышла во второй круг на отказе чешки Барборы Крейчиковой при счёте 6:3, 4:6 в свою пользу.

Напомним, Клейстерс вышла в третий круг Уимблдона-1999 в возрасте 16 лет и 13 месяцев, Андреевой сейчас 16 лет и 68 дней. Стоит отметить, что в 1999 году юная Ким дошла до 1/8 финала Уимблдона, где проиграла великой Штеффи Граф со счётом 2:6, 2:6.

В следующем круге Уимблдона Андреева сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).