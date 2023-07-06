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Контавейт завершила карьеру разгромным поражением от Боузковой на Уимблдоне

Контавейт завершила карьеру разгромным поражением от Боузковой на Уимблдоне
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Чешская теннисистка Мари Боузкова вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго круга травяного турнира «Большого шлема» 32-я сеяная Боузкова разгромила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Боузкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Контавейт выполнила один эйс, дважды ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Боузкова сыграет с победительницей матча между пятой сеяной француженкой Каролин Гарсией и канадкой Лейлой Фернандес. В 2022 году чешка дошла до четвертьфинала турнира.

Контавейт ещё накануне соревнований заявила, что завершит карьеру после Уимблдона. Эстонка трижды выходила в третий круг турнира, но не в этот раз.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 16:50 МСК
Мари Боузкова
33
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Анетт Контавейт
81
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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