Контавейт завершила карьеру разгромным поражением от Боузковой на Уимблдоне

Чешская теннисистка Мари Боузкова вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго круга травяного турнира «Большого шлема» 32-я сеяная Боузкова разгромила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Боузкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Контавейт выполнила один эйс, дважды ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Боузкова сыграет с победительницей матча между пятой сеяной француженкой Каролин Гарсией и канадкой Лейлой Фернандес. В 2022 году чешка дошла до четвертьфинала турнира.

Контавейт ещё накануне соревнований заявила, что завершит карьеру после Уимблдона. Эстонка трижды выходила в третий круг турнира, но не в этот раз.