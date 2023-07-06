Контавейт завершила карьеру разгромным поражением от Боузковой на Уимблдоне

Чешская теннисистка Мари Боузкова вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго круга травяного турнира «Большого шлема» 32-я сеяная Боузкова разгромила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
Боузкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Контавейт выполнила один эйс, дважды ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.
За выход в 1/8 финала Уимблдона Боузкова сыграет с победительницей матча между пятой сеяной француженкой Каролин Гарсией и канадкой Лейлой Фернандес. В 2022 году чешка дошла до четвертьфинала турнира.
Контавейт ещё накануне соревнований заявила, что завершит карьеру после Уимблдона. Эстонка трижды выходила в третий круг турнира, но не в этот раз.
- 6 июля 2023
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