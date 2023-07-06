Дмитриева: Рублёв оказался психологически сильнее Карацева. Он отлично готов к Уимблдону

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева отреагировала на победу Андрея Рублёва над Асланом Карацевым во втором круге Уимблдона-2023 (6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5).

«Это был великолепный матч двух российских теннисистов. Игра получилась почти равной, мы увидели интересные четыре сета. Наверное, Рублёв оказался сильнее Карацева психологически. Сложилось такое ощущение, что Аслан проиграл матч в голове. Андрей нелепо отдал первый сет. Но потом собрался и уверенно выиграл последующие три партии. Это говорит о том, что Рублёв отлично готов к Уимблдону. Но нужно будет посмотреть, как он себя будет вести на корте в матчах с игроками выше него по рейтингу. Третий круг у Рублёва будет против Гоффена. Бельгийца он должен проходить. Но в четвертьфинале предстоит встретиться с Джоковичем. К этому нужно быть готовым», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.