Рублёв — о победе над Карацевым: очень нервничал, когда Аслан в настроении, с ним тяжело

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2023.

В матче второго раунда Рублёв (7) одержал победу над соотечественником Асланом Карацевым. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублёва.

«Было очень тяжело. В нашем единственном матче Аслан меня обыграл, так что я очень нервничал. Просто старался выложиться на максимум. Когда Аслан в настроении, он уничтожает мяч, забивает навылет с любой позиции, с ним очень тяжело. Я старался сохранять сосредоточенность, ждать своего момента. Очень доволен тем, что развернул ход игры и победил», — сказал Рублёв после матча.

Следующим соперником Рублёва на Уимблдоне станет победитель матча Томас Барриос-Вера (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC).