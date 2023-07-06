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Андрей Рублёв: лучше буду говорить, что не люблю траву, и выигрывать, чем наоборот

Андрей Рублёв: лучше буду говорить, что не люблю траву, и выигрывать, чем наоборот
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сразу после выхода в третий круг Уимблдона-2023 прокомментировал свои слова о том, что ему не нравится играть на травяном покрытии. До приезда в Лондон Рублёв дошёл до финала травяного турнира в Галле.

«Я лучше буду говорить, что не люблю траву, и выигрывать, чем говорить, что она мне нравится, и проигрывать. Трава мне совсем не нравится», — сказал Рублёв после матча.

Напомним, в матче второго раунда Уимблдона Рублёв (7) одержал победу над соотечественником Асланом Карацевым. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублёва. Следующим соперником Андрея станет победитель матча Томас Барриос-Вера (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC).

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