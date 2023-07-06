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Кырстя не пустила Остапенко в третий круг Уимблдона

Кырстя не пустила Остапенко в третий круг Уимблдона
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Румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» Кырстя нанесла поражение 17-й сеяной представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

Кырстя девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Остапенко выполнила семь эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Кырстя сыграет с обладательницей уайлд-кард британкой Кэйти Бултер, которая нанесла поражение болгарке Виктории Томовой со счётом 6:0, 3:6, 6:3.

Отметим, что Кырстя в пятый раз вышла в третий круг Уимблдона, но пройти дальше румынке ни разу пока не удалось.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 16:40 МСК
Сорана Кырстя
37
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 8 6
6 		6 6 4
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 17:00 МСК
Виктория Томова
99
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 3
6 		3 6
         
Кэйти Бултер
89
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
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