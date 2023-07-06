Кырстя не пустила Остапенко в третий круг Уимблдона

Румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» Кырстя нанесла поражение 17-й сеяной представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

Кырстя девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Остапенко выполнила семь эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Кырстя сыграет с обладательницей уайлд-кард британкой Кэйти Бултер, которая нанесла поражение болгарке Виктории Томовой со счётом 6:0, 3:6, 6:3.

Отметим, что Кырстя в пятый раз вышла в третий круг Уимблдона, но пройти дальше румынке ни разу пока не удалось.