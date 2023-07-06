Гарсия с трудом одолела Фернандес во втором круге Уимблдона
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Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» пятая сеяная Гарсия только на тай-брейке сумела обыграть представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (10:6). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
Гарсия шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один из восьми брейк-пойнтов. Фернандес выполнила шесть эйсов, девять раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
За выход в 1/8 финала Уимблдона Гарсия сыграет с 32-й сеяной представительницей Чехии Мари Боузковой. Гарсия в четвёртый раз сыграет в третьем круге турнира, до 1/8 финала она добиралась дважды — в 2017 и 2022 годах.
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