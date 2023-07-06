Милош Раонич в борьбе проиграл Томми Полу во втором круге Уимблдона-2023

Финалист 2016 года, бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич не сумел пробиться в третий круг Уимблдона-2023.

В матче второго раунда Раонич, выступающий по защищённому рейтингу, со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6 проиграл 15-й ракетке мира, американцу Томми Полу (16). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 1 минуту. Раонич 21 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Пола 13 эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

Следующим соперником Пола на Уимблдоне станет 37-я ракетка мира, представитель Чехии Иржи Легечка.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.