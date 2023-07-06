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Милош Раонич в борьбе проиграл Томми Полу во втором круге Уимблдона-2023

Милош Раонич в борьбе проиграл Томми Полу во втором круге Уимблдона-2023
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Финалист 2016 года, бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич не сумел пробиться в третий круг Уимблдона-2023.

В матче второго раунда Раонич, выступающий по защищённому рейтингу, со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6 проиграл 15-й ракетке мира, американцу Томми Полу (16). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 1 минуту. Раонич 21 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Пола 13 эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

Следующим соперником Пола на Уимблдоне станет 37-я ракетка мира, представитель Чехии Иржи Легечка.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 17:05 МСК
Милош Раонич
849
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 7 7 4  
6 		7 7 6 4 6  
             
Томми Пол
15
США
Томми Пол
Т. Пол
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