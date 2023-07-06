9-я ракетка мира Тейлор Фритц завершил выступление на Уимблдоне во втором круге
Поделиться
Девятая ракетка мира, 25-летний американский теннисист Тейлор Фритц сенсационно не сумел выйти в третий круг Уимблдона-2023.
В матче второго круга Фритц (9) со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6 проиграл 59-й ракетке мира, представителю Швеции Микаэлю Имеру. Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Фритц 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Имера восемь эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Следующим соперником Имера на Уимблдоне станет 85-я ракетка мира, представитель Колумбии Даниэль-Элаи Галан.
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
Комментарии
- 6 июля 2023
-
21:24
-
21:05
-
21:01
-
20:46
-
20:41
-
20:26
-
20:10
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:43
-
19:38
-
19:19
-
19:16
-
19:11
-
18:58
-
18:39
-
18:36
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
17:59
-
17:46
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:05
-
16:50
-
16:25
-
16:17
-
16:14
-
16:10
-
15:53
-
15:42
-
15:05
Партнерский контент