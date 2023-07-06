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9-я ракетка мира Тейлор Фритц завершил выступление на Уимблдоне во втором круге

9-я ракетка мира Тейлор Фритц завершил выступление на Уимблдоне во втором круге
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Девятая ракетка мира, 25-летний американский теннисист Тейлор Фритц сенсационно не сумел выйти в третий круг Уимблдона-2023.

В матче второго круга Фритц (9) со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6 проиграл 59-й ракетке мира, представителю Швеции Микаэлю Имеру. Встреча продлилась 2 часа и 48 минут. Фритц 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Имера восемь эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующим соперником Имера на Уимблдоне станет 85-я ракетка мира, представитель Колумбии Даниэль-Элаи Галан.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 18:15 МСК
Микаэль Имер
59
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		2 6 6 6
6 		6 3 4 2
             
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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