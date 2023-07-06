Донна Векич не смогла сдержать слёз, совершив камбэк в матче со Стивенс на Уимблдоне
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21-я ракетка мира, хорватская теннисистка Донна Векич не смогла сдержать слёз после волевой победы над чемпионкой US Open – 2017, третьей ракеткой мира американкой Слоан Стивенс во втором круге Уимблдона-2023.
Встреча теннисисток завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу Векич. Продолжительность матча составила 2 часа и 34 минуты. Во втором сете Донна уступала 0:3 и 2:5 и плакала. Отыгравшись, хорватка также не смогла сдержать слёз.
«Я всегда говорила команде, что Слоан – одна из лучших теннисисток мира. И сегодня она это показала. Это был невероятно сложный матч, и я не могу поверить, что выиграла», — сказала Векич после матча.
Следующей соперницей Векич на Уимблдоне-2023 станет 42-я ракетка мира, чешка Маркета Вондроушова.
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