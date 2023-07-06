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Пегула вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Бушкэ

Пегула вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Бушкэ
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» четвёртая сеяная Пегула нанесла поражение представительнице Испании Кристине Бушкэ со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

Пегула пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Бушкэ не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

29-летняя Пегула в четвёртый раз играет на Уимблдоне, второй год подряд она добралась до третьего круга, что является её лучшим достижением.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Пегула сыграет с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 20:50 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Кристина Бушкэ
78
Испания
Кристина Бушкэ
К. Бушкэ
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