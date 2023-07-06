Пегула вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Бушкэ
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг Уимблдона-2023. В матче второго раунда травяного турнира «Большого шлема» четвёртая сеяная Пегула нанесла поражение представительнице Испании Кристине Бушкэ со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.
Пегула пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Бушкэ не выполнила ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.
29-летняя Пегула в четвёртый раз играет на Уимблдоне, второй год подряд она добралась до третьего круга, что является её лучшим достижением.
За выход в 1/8 финала Уимблдона Пегула сыграет с представительницей Италии Элизабеттой Коччаретто.
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