«Это раздражает». Двукратная чемпионка Уимблдона Квитова раскритиковала организаторов

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова раскритиковала действия организаторов Уимблдона, направленные на стабилизацию расписания из-за дождливой погоды.
«Мы разговаривали об этом с девочками в раздевалке, и этого не понимаем. Дарья Касаткина и Ига Свёнтек уже вышли в третий круг, а кто-то ещё даже не доиграл первый. Не думаю, что организаторам удалось справиться с этой проблемой. Они должны были поставить игроков, которые не доиграли первый круг, на центральный корт. Это удручает – ждать два дня и не играть. Затем вы возвращаетесь домой и снова начинаете свою предматчевую подготовку. Я знаю, что подобные вещи случаются на Уимблдоне, но они сильно раздражают», — сказала Квитова на пресс-конференции после выхода во второй круг Уимблдона. Она сыграла свой стартовый матч сегодня, 6 июля, в четвёртый игровой день соревнований.
- 6 июля 2023
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