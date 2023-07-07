Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июля

В четверг, 6 июля, завершились остановленные ранее матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде, а также прошли встречи в рамках второго круга.
Уимблдон. Результаты матчей, 6 июля. Женщины
Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас-Диас (Испания) – 6:2, 6:1 (1-й круг)
Элина Свитолина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 1:6, 6:1.
Виктория Азаренко (Беларусь) — Надия Подороска (Аргентина) — 6:3, 6:0
Маркета Вондроушова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:3
Каролин Гарсия (Франция) — Лейла Фернандес (Канада) — 3:6, 6:4, 7:6.
Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 4:0, Rt.
Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения) – 6:3, 7:5.
Елена Рыбакина (Казахстан) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 7:6.
Джессика Пегула (США) — Кристина Бушкэ (Испания) – 6:1, 6:4.
- 7 июля 2023
-
00:33
-
00:03
-
00:01
- 6 июля 2023
-
23:47
-
23:32
-
23:19
-
23:14
-
23:04
-
22:25
-
22:13
-
21:58
-
21:54
-
21:24
-
21:05
-
21:01
-
20:46
-
20:41
-
20:26
-
20:10
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:43
-
19:38
-
19:19
-
19:16
-
19:11
-
18:58
-
18:39
-
18:36
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
17:59
-
17:46