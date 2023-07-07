Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В четверг, 6 июля, завершились остановленные ранее матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде, а также прошли встречи в рамках второго круга.

Уимблдон. Результаты матчей, 6 июля. Женщины

Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас-Диас (Испания) – 6:2, 6:1 (1-й круг)

Элина Свитолина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 1:6, 6:1.

Виктория Азаренко (Беларусь) — Надия Подороска (Аргентина) — 6:3, 6:0

Маркета Вондроушова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:3

Каролин Гарсия (Франция) — Лейла Фернандес (Канада) — 3:6, 6:4, 7:6.

Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 4:0, Rt.

Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения) – 6:3, 7:5.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 7:6.

Джессика Пегула (США) — Кристина Бушкэ (Испания) – 6:1, 6:4.