Милош Раонич намекнул на завершение карьеры
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Финалист 2016 года, бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич допустил, что Уимблдон-2023 может стать для него последним.
Ранее в матче второго раунда Уимблдона Раонич, выступавший по защищённому рейтингу, со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6 проиграл 15-й ракетке мира, американцу Томми Полу (16). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 1 минуту.
«Скорее всего, это было моё последнее выступление на Уимблдоне. Я сюда ещё приеду и буду получать удовольствие, но я не думаю, что буду играть. Не хочу говорить, чем займусь дальше. Надеюсь, это будет что-то совершенно другое. Я очень публично играл в теннис и не всегда наслаждался вниманием», — приводит слова Раонича Ubitennis.
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