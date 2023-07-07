Джокович – о поведении болельщиков: иногда мне трудно это принять и я не понимаю реакции

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, многие болельщики на трибунах поддерживают его соперников на турнирах.

«На самом деле, они делают мне одолжение. Чем больше они болеют против меня, тем лучше для меня. Они пробуждают во мне что-то, чего, возможно, не хотят видеть. Как игрок, вы хотите, чтобы большая часть болельщиков была на вашей стороне. Я не хочу играть во враждебной атмосфере.

Однако оказывается, что болельщики поддерживают моего соперника в большинстве матчей в моей карьере. Это моя судьба, и это нормально – иногда мне трудно это принять, иногда я не понимаю реакции болельщиков, но это их право. Некоторые люди более смелые в том, что они говорят с трибун – когда это так, они должны ожидать, что я отвечу и отреагирую. Это случалось в прошлом, на крупных турнирах по всему миру. Это даёт мне дополнительное топливо, вдохновляет меня играть еще лучше», — приводит слова Tennis Majors.

Напомним, во втором круге Уимблдона Джокович обыграл австралийца Джордана Томпсона. В следующем круге серб встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.