Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что хотела бы изменить в теннисе.
«Это трудный вопрос. Вероятно, да, хотелось бы, чтобы розыгрыши стали меньше, чтобы турниры проходили немного быстрее. Потому что, очевидно, вы знаете, что турниры длятся одну неделю, а иногда и две недели, как турниры Большого шлема. Хотелось каким-то образом изменить систему подсчёта очков. Только тогда у нас появился бы шанс вернуться домой немного быстрее. Так что да, возможно, хотелось бы более короткие матчи», — сказала Свитолина на пресс-конференции.
Напомним, во втором круге Уимблдона Свитолина обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:1, 1:6, 6:1. В третьем круге соревнований Свитолина сыграет с представительницей США Софьей Кенин, которая во втором круге обыграла китаянку Синьюй Ван со счётом 6:4, 6:3.
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