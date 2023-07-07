Контавейт поделилась эмоциями после поражения в последнем матче в профессиональной карьере

Представительница Эстонии Анетт Контавейт прокомментировала разгромное поражение во втором круге Уимблдона от чешки Мари Боузковой (1:6, 2:6). После этого матча эстонка завершила карьеру.
«Просто море эмоций. Есть грусть, есть счастье, всего понемногу. Конечно, матч прошёл не так, как я хотела, но я была так счастлива, что могу играть перед таким количеством людей, что так много людей, которые любят меня, смогли увидеть, как я играю в последний раз. Завершила карьеру из-за травмы спины. Влияет ли это на мою повседневную жизнь? Когда я слишком долго стою или слишком долго сижу в одном и том же положении, это начинает меня беспокоить. Я очень надеюсь, что если я не буду так сильно нагружать спину упражнениями — и движениями, связанными с теннисом, она будет чувствовать себя лучше в повседневной жизни», — сказала Контавейт на пресс-конференции.
Отметим, Контавейт ещё накануне соревнований заявила, что завершит карьеру после Уимблдона.
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