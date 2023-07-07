Сафиуллин прокомментировал результаты матча с Муте во втором круге Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал свою победу над французом Корентеном Муте во втором круге Уимблдона: вчера спортсмен победил в матче в трёх сетах со счётом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4).

«Было не очень просто играть с Корентеном Муте, потому что он, во-первых, левша, во-вторых, у него, видимо, какая-то проблема с правой рукой, потому что он мог только резать мячи со своего бэкхенда. Было не очень приятно с ним играть: он хорошо это делал, он и до Уимблдона хорошо играл на траве. И здесь он уже Ришара Гаске обыграл.

Но я доволен тем, что смог выиграть в трёх сетах, что это не перетекло дальше. Я достаточно хорошо играл в отрезках матча, но где-то и проваливался — были моменты», — приводит слова Сафиуллина телеграм-канал «Больше!»