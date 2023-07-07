Тиафо: Серена Уильямс сказала: «Федерер не лучше меня. У меня 23 «Шлема», а у него 20!»

10-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился любимой историей о 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американке Серене Уильямс.
«Мы вместе играли в миксте с Федерером и Бенчич. Роджер превосходил Серену во всём: в игре слева, справа и по центру. В какой-то момент мы с ней сели. И тут она говорит: «Ух! Я не понимаю. Он же не лучше меня. У меня 23 «Шлема», а у него 20!» И она не шутила», — приводит слова Тиафо Tênis Para Além do Óbvio.
Напомним, накануне Тиафо одержал победу над представителем Швейцарии Домиником Штефаном Штрикером в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 7:6 (13:11), 6:4, 6:2 в пользу американского теннисиста. В следующем раунде турнира Тиафо сыграет с болгарским спортсменом Григором Димитровым.
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