Тиафо: Серена Уильямс сказала: «Федерер не лучше меня. У меня 23 «Шлема», а у него 20!»

10-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился любимой историей о 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американке Серене Уильямс.

«Мы вместе играли в миксте с Федерером и Бенчич. Роджер превосходил Серену во всём: в игре слева, справа и по центру. В какой-то момент мы с ней сели. И тут она говорит: «Ух! Я не понимаю. Он же не лучше меня. У меня 23 «Шлема», а у него 20!» И она не шутила», — приводит слова Тиафо Tênis Para Além do Óbvio.

Напомним, накануне Тиафо одержал победу над представителем Швейцарии Домиником Штефаном Штрикером в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 7:6 (13:11), 6:4, 6:2 в пользу американского теннисиста. В следующем раунде турнира Тиафо сыграет с болгарским спортсменом Григором Димитровым.