Свитолина: после беременности я мотивированна, как никогда раньше

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как ощущается для неё возвращение к соревнованиям после перерыва из-за беременности и рождения ребёнка.

«Я ожидала сыграть хорошо, потому что, играя много лет на высоком уровне, хочется выступать хорошо, играть на больших кортах, выигрывать важные матчи. Так что отчасти результаты для меня ожидаемы, но, конечно, это очень трудный путь возвращения к своей лучшей форме, лучшей игре.

Я стараюсь не быть очень строгой к себе, когда не выигрываю множество матчей. Я знаю, что играю правильно. Всё возвращается на круги своя, чувствую, что нахожусь в неплохой форме. После турнира в Страсбурге ощущаю, что верно бью по мячу, у меня хорошее самочувствие.

Не могу сравнить это состояние с тем, которое было до беременности. Сейчас всё совсем по-другому. Это как будто что-то новое в моём теннисе. И мышление сейчас свежее. Я действительно мотивированна, как никогда раньше. Просто довольна тем, где я сейчас нахожусь», — сказала теннисистка на пресс-конференции после победы в матче второго круга Уимблдона над сеяной бельгийкой Элисе Мертенс.