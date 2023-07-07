«Это было неожиданностью. Очень грустно». Касаткина — о завершении карьеры Контавейт
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о завершении карьеры эстонской теннисистки Анетт Контавейт.
«Очень грустно. Для меня это было неожиданностью. Это печально, потому что Анетт — одна из моих лучших подруг в туре. Но я уверена, что она будет счастлива в жизни. Анетт — очень интересная личность. Думаю, она найдёт своё место», — сказала Касаткина на пресс-конференции.
Напомним, Контавейт объявила, что завершит профессиональную карьеру после Уимблдона-2023. Накануне спортсменка проиграла в матче второго круга соревнований с чешской спортсменкой Мари Боузковой. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу представительницы Чехии. Эстонка трижды выходила в третий круг турнира, но не в этот раз.
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