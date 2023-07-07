«Ни у кого нет волшебного выключателя дождя». Зверев — об Уимблдоне

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свой выход во второй круг Уимблдона: спортсмену, стартовый матч которого на турнире был запланирован на 4 июля, пришлось три дня ждать своего выступления из-за дождей. В итоге теннисист стал последним участником турнира, пробившимся во второй круг.

«Да, приятно выйти во второй круг. У меня ушло на это целых три дня, но всё получилось. Я рад.

Турнир начинается тогда, когда он начинается. В дальнейших матчах будет нелегко. Есть большая разница между «Шлемами» и обычными соревнованиями в том, что мы разыгрываем здесь пятисетовики. Думаю, что, если придётся сыграть два, три, четыре матча подряд по пять сетов, в какой-то момент это станет физически сложно.

Но после первого круга пока всё не так. Надеюсь, что со мной всё будет в порядке и что я физически готов к таким матчам. Всё же ни у кого нет волшебного выключателя дождя, так что никто ничего не может с этим сделать», — сказал Зверев на пресс-конференции.