Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дарья Касаткина — Виктория Азаренко: кто победит в третьем круге Уимблдона?

Сегодня, 7 июля, состоится матч третьего круга Уимблдона-2023, в котором встретятся десятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и белорусская спортсменка Виктория Азаренко (20-я в рейтинге WTA).

Поединок поставлен третьим запуском на корте №12 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто победит в третьем круге Уимблдона — Дарья Касаткина или Виктория Азаренко?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Женский турнир Уимблдона-2023 продлится до 15 июля. Действующая победительница турнира — представительница Казахстана Елена Рыбакина.