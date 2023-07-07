Дарья Касаткина — Виктория Азаренко: кто победит в третьем круге Уимблдона?

Сегодня, 7 июля, состоится матч третьего круга Уимблдона-2023, в котором встретятся десятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и белорусская спортсменка Виктория Азаренко (20-я в рейтинге WTA).
Поединок поставлен третьим запуском на корте №12 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся не раньше 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто победит в третьем круге Уимблдона — Дарья Касаткина или Виктория Азаренко?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Женский турнир Уимблдона-2023 продлится до 15 июля. Действующая победительница турнира — представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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