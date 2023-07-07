Софья Кенин — о выступлении на Уимблдоне: пытаюсь доказать, что некоторые люди неправы

Американская теннисистка Софья Кенин поделилась мнением о своём выступлении на Уимблдоне: спортсменка вышла в третий круг турнира, побив свой личный рекорд по выступлениям на этом «Шлеме». Ранее победительница Australian Open и финалистка «Ролан Гаррос» в 2020 году доходила только до второго круга Уимблдона (в 2018, 2019 и 2021 годах).
«Конечно, я очень взволнованна. Пытаюсь доказать, что некоторые люди неправы, и очень горжусь тем, что боролась до конца, чтобы попасть сюда и сохранить набранный темп. Я прилагаю все усилия, и это приносит результат.
Не то чтобы никто ничего не говорил, но и я сама понимала, что показываю не лучшие свои результаты. Однако чувствовала, что в этом году я неплохо начала играть в целом. Мне просто нужно было найти свой путь. Я много боролась ради этого и надеюсь, что смогу продолжить выступать так же», — сказала теннисистка на пресс-конференции.
В третьем круге Кенин встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Ранее спортсменки играли друг с другом пять раз, при этом все матчи были проведены в 2019 году. Счёт по победам в них — 3:2 в пользу украинской теннисистки.
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