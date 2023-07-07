Соболенко — Грачёва: текстовая трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 7 июля, состоится матч второго круга Уимблдона, в котором за выход в следующую стадию турнира поборется вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Её соперница — бывшая российская, а теперь французская теннисистка Варвара Грачёва, 41-я в рейтинге WTA. Встреча спортсменок запланирована первым запуском на корте №1 и начнётся приблизительно в 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арины Соболенко и Варвары Грачёвой во втором круге Уимблдона.
Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом. Арина Соболенко в текущем сезоне на траве доходила до второго круга турнира в Берлине, её рекорд на Уимблдоне — полуфинал в 2021 году. Варвара Грачёва в 2023 году на траве доходила до четвертьфинала турнира в Бад-Хомбурге, до этого сезона на Уимблдоне она никогда не выходила из первого круга.
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