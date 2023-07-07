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Касаткина — Азаренко: текстовая трансляция матча третьего круга Уимблдона

Касаткина — Азаренко: текстовая трансляция матча третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 7 июля, состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором за выход в следующую стадию турнира поборется российская теннисистка Дарья Касаткина, десятая ракетка мира. Её соперницей будет 20-я ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко. Матч запланирован третьим запуском на корте №12 и начнётся приблизительно в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Дарьи Касаткиной и Виктории Азаренко в третьем круге Уимблдона.

Ранее спортсменки играли друг с другом трижды — всегда на грунте: в плей-офф Кубка Федерации в 2016 году, в первом круге Мадрида в 2019-м и третьем круге Рима в 2020-м. Победительницей в личных встречах всегда выходила белорусская теннисистка.

Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 16:30 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Виктория Азаренко
20
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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