Касаткина — Азаренко: текстовая трансляция матча третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 7 июля, состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором за выход в следующую стадию турнира поборется российская теннисистка Дарья Касаткина, десятая ракетка мира. Её соперницей будет 20-я ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко. Матч запланирован третьим запуском на корте №12 и начнётся приблизительно в 16:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Дарьи Касаткиной и Виктории Азаренко в третьем круге Уимблдона.
Ранее спортсменки играли друг с другом трижды — всегда на грунте: в плей-офф Кубка Федерации в 2016 году, в первом круге Мадрида в 2019-м и третьем круге Рима в 2020-м. Победительницей в личных встречах всегда выходила белорусская теннисистка.
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