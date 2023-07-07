Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Андриана Маннарино
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Франции Адрианом Маннарино (35-й в рейтинге ATP) в матче второго круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.
Встреча прошла на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и продлилась 2 часа 28 минут. Медведев семь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Маннарино четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде соревнований Медведев сыграет с победителем противостояния Маркос Гирон (США) — Мартон Фучович (Венгрия). Мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля.
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