Александрова — первая теннисистка в истории Уимблдона, выигравшая матч на трёх тай-брейках

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала первой в истории Открытой эры Уимблдона спортсменкой, которая выиграла матч на трёх тай-брейках. Сегодня, 7 июля, россиянка одержала победу во втором круге турнира над американкой Мэдисон Бренгл в трёх сетах со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7).

Это четвёртый случай подобных матчей у женщин в истории турниров «Большого шлема». Ранее три сета с тай-брейками играли Штеффи Граф и Пэм Шрайвер в 1985 году, Мэри-Джо Фернандес и Лейла Месхи в 1991 году, а также Ребека Масарова и Ана Богдан в 2021 году. Причём ранее все подобные матчи на «Шлемах» проходили только на Открытом чемпионате США.

Екатерина Александрова впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона. Далее она сыграет со 126-й ракеткой мира из Венгрии Далмой Галфи.