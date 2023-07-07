Ольховский предположил, что играть на Уимблдоне Медведеву проще, чем на других турнирах

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга Уимблдона-2023 с представителем Франции Адрианом Маннарино.

«Неожиданно лёгкая победа по счёту. По игре была борьба, но по счёту легко. На Уимблдоне немного другая трава. Даниилу проще играть на Уимблдоне, чем на предыдущих турнирах. На мой взгляд, отскок более ровный. Посмотрим, как будет дальше. Но победа над Маннарино действительно хорошая», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем раунде соревнований Медведев сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. Мужской турнир Уимблдона-2023 завершится 16 июля.