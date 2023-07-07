Кудерметова и Самсонова снялись с парного разряда Уимблдона

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова снялись с соревнований парного разряда на Уимблдоне.
В основной сетке турнира российский дуэт заменили белоруска Лидия Морозова и бразильянка Ингрид Гамарра-Мартинс, которые уже провели свой стартовый матч и обыграли представительниц Великобритании Алисию Барнетт и Оливию Николлс со счётом 6:0, 6:3.
Людмила Самсонова пока остаётся в заявке на соревнования в миксте, где она должна сыграть в паре с итальянцем Андреа Вавассори. Теннисисты должны провести свой матч с бразильским дуэтом Рафаэл Матос — Луиза Стефани сегодня, 7 июля, вечером.
В одиночном разряде россиянки завершили своё выступление ранее: Самсонова в первом круге проиграла румынке Ане Богдан, а Кудерметова во втором раунде потерпела поражение в матче с чешкой Маркетой Вондроушовой.
- 7 июля 2023
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