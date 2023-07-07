Фото: Мирра Андреева поддерживает Грачёву во время матча с Соболенко
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Российская теннисистка Мирра Андреева поддерживает экс-россиянку, ныне выступающую за Францию, Варвару Грачёву, которая играет в матче второго круга со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. 16-летняя спортсменка находится на матче в боксе французской теннисистки.
Варвара Грачёва и Арина Соболенко играют третий сет матча. В первом сете победа осталась за представительницей Франции, а во втором белорусская теннисистка смогла вырвать победу: 6:2, 5:7.
Победительница этого матча в третьем круге сыграет с россиянкой Анной Блинковой, которая пробилась в эту стадию турнира впервые в карьере.
Напомним, Арина Соболенко в 2021 году играла в полуфинале Уимблдона, а Варвара Грачёва ранее не выходила на турнире из первого круга.
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