Фото: Мирра Андреева поддерживает Грачёву во время матча с Соболенко

Российская теннисистка Мирра Андреева поддерживает экс-россиянку, ныне выступающую за Францию, Варвару Грачёву, которая играет в матче второго круга со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. 16-летняя спортсменка находится на матче в боксе французской теннисистки.

Варвара Грачёва и Арина Соболенко играют третий сет матча. В первом сете победа осталась за представительницей Франции, а во втором белорусская теннисистка смогла вырвать победу: 6:2, 5:7.

Победительница этого матча в третьем круге сыграет с россиянкой Анной Блинковой, которая пробилась в эту стадию турнира впервые в карьере.

Напомним, Арина Соболенко в 2021 году играла в полуфинале Уимблдона, а Варвара Грачёва ранее не выходила на турнире из первого круга.