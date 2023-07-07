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Алькарас вышел в третий круг на Уимблдоне, обыграв француза Мюллера

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу во втором круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Франции Александра Мюллера (84-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой испанского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:3.

Общая продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Алькарас пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету французского теннисиста пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести попыток.

В матче второго круга травяного турнира Карлос Алькарас сыграет с победителем пары Джэйсон Каблер (Австралия) – Николас Харри (Чили).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.