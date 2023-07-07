Янник Синнер вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв француза Алиса

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в третьем круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Франции Кентена Алиса (79-й в рейтинге АТР).
Игра завершилась победой итальянского теннисиста в четырёх сетах со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.
Общая продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Синнер девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету французского теннисиста 14 эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх попыток.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|2
|3
|4
В матче второго круга травяного турнира Янник Синнер сыграет с победителем пары Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – Микаэль Имер (Швеция).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
- 7 июля 2023
-
18:46
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:11
-
17:56
-
17:43
-
17:30
-
17:14
-
16:58
-
16:47
-
16:35
-
16:15
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:52
-
15:41
-
15:37
-
15:20
-
15:13
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:36
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
13:30
-
12:46
-
12:36
-
12:00