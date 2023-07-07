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Янник Синнер вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв француза Алиса

Янник Синнер вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв француза Алиса
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Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в третьем круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Франции Кентена Алиса (79-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой итальянского теннисиста в четырёх сетах со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Общая продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Синнер девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету французского теннисиста 14 эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх попыток.

Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 16:05 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6  
6 		2 3 4  
             
Кентен Алис
79
Франция
Кентен Алис
К. Алис

В матче второго круга травяного турнира Янник Синнер сыграет с победителем пары Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – Микаэль Имер (Швеция).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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