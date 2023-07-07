Бублик вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, где может встретиться с Рублёвым

26-я ракетка мира теннисист из Казахстана Александр Бублик одержал победу в третьем круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Германии Максимильяна Мартерера (170-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой казахстанского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:4).

Общая продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Бублик десять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету немецкого теннисиста пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх попыток.

В матче второго круга травяного турнира Александр Бублик сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Давид Гоффен (Бельгия).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.