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Бублик вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, где может встретиться с Рублёвым

Бублик вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, где может встретиться с Рублёвым
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26-я ракетка мира теннисист из Казахстана Александр Бублик одержал победу в третьем круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Германии Максимильяна Мартерера (170-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой казахстанского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:4).

Общая продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Бублик десять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету немецкого теннисиста пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх попыток.

Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 16:45 МСК
Александр Бублик
26
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7    
4 		1 6 4    
             
Максимильян Мартерер
170
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер

В матче второго круга травяного турнира Александр Бублик сыграет с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Давид Гоффен (Бельгия).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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