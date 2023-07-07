Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Цуренко вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв самый длинный тай-брейк на ТБШ в истории

Цуренко вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв самый длинный тай-брейк на ТБШ в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» Цуренко нанесла поражение представительнице Румынии Ане Богдан со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (20:18). Встреча продолжалась 3 часа 39 минут.

20:18 на решающем тай-брейке — это самый большой счёт в истории женского тенниса на турнирах «Большого шлема». В 2015 году чешка Дениса Аллертова обыграла британку Йоханну Конту на «Ролан Гаррос» — 19:17.

Цуренко ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 9 из 18 брейк-пойнтов. Богдан выполнила один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала девять брейк-пойнтов. На решающем тай-брейке Цуренко отыграла пять матчболов.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Цуренко сыграет с победительницей матча между четвёртой сеяной американкой Джессикой Пегулой и итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 15:25 МСК
Леся Цуренко
60
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 20
6 		3 6 18
         
Ана Богдан
57
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023