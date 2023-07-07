Медведев — о выступлении на травяном покрытии: главная перемена в моей игре — ритм

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою игру на травяном покрытии.
На вопрос, чувствует ли Медведев себя на траве как дома, спортсмен ответил: «Приближаюсь к этому. Ещё не внутри, но уже на пороге.
Некоторые теннисисты не очень хорошо играют на траве. Обычно из года в год. И мне странно это видеть, потому что их игра должна подходить для травы. Может, дело в установках, может, у меня так было с грунтом. Когда не веришь, что сможешь, это тебе мешает. А иногда это что-то, чего ты не видишь.
И грунт, и трава – натуральные покрытия, на которых другие отскоки по сравнению с хардом. Иногда при резаных ударах в двух из трёх случаев мяч будет скользить по корту, потому что это трава. А затем вдруг, непонятно почему, мяч остановится. Тяжело к этому приспособиться. Некоторым это нравится меньше, чем другим. Скажем, дело в удаче.
Главная перемена в моей игре – ритм. Когда кто-то хорошо играет на траве, тяжело принимать мячи, потому что они то скользят, то останавливаются. Дайте ему лёгкие мячи, некоторые игроки хорошо работают с лёгкими мячами.
В матче с Адрианом именно я смог доставить ему проблем, играя глубокие и сильные удары, перемежая их с укороченными, чаще выходя к сетке. Я хочу продолжать так играть на траве, быть тем, кто больше контролирует игру», – сказал Медведев на послематчевой конференции.
- 7 июля 2023
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