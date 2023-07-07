Медведев – о матче с Маннарино: были невероятные розыгрыши. Так и хочу играть на «шлеме»

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы в матче второго круга Уимблдона-2023 над представителем Франции Адрианом Маннарино.
«Нелегко играть матч два дня. Последний такой матч два года назад я проиграл Хуркачу. 4:4 – это всегда нелегко. Сразу начинаешь нервничать, не хочешь проиграть этот сет, потому что инициатива может перейти к сопернику. Рад, что смог закрыть матч на тай-брейке. Сегодня я хорошо играл с самого начала, у нас были невероятные розыгрыши.
Так и хочу играть на «шлеме». Сегодняшний матч получился гораздо лучше предыдущего. Я многое делал хорошо. К сожалению, проиграл две своих подачи, но в принципе против такого соперника, как Адриан, это неплохо.
Сегодня я играл даже лучше, чем вчера. Пока что очень доволен. Чем дальше заходишь, тем сложнее соперники и тяжелее матчи», – сказал Медведев на послематчевой конференции.
- 7 июля 2023
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:30
-
19:16
-
19:11
-
18:46
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:11
-
17:56
-
17:43
-
17:30
-
17:14
-
16:58
-
16:47
-
16:35
-
16:15
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:52
-
15:41
-
15:37
-
15:20
-
15:13
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:36
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:55