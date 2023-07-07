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Медведев – о матче с Маннарино: были невероятные розыгрыши. Так и хочу играть на «шлеме»

Медведев – о матче с Маннарино: были невероятные розыгрыши. Так и хочу играть на «шлеме»
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы в матче второго круга Уимблдона-2023 над представителем Франции Адрианом Маннарино.

«Нелегко играть матч два дня. Последний такой матч два года назад я проиграл Хуркачу. 4:4 – это всегда нелегко. Сразу начинаешь нервничать, не хочешь проиграть этот сет, потому что инициатива может перейти к сопернику. Рад, что смог закрыть матч на тай-брейке. Сегодня я хорошо играл с самого начала, у нас были невероятные розыгрыши.

Так и хочу играть на «шлеме». Сегодняшний матч получился гораздо лучше предыдущего. Я многое делал хорошо. К сожалению, проиграл две своих подачи, но в принципе против такого соперника, как Адриан, это неплохо.

Сегодня я играл даже лучше, чем вчера. Пока что очень доволен. Чем дальше заходишь, тем сложнее соперники и тяжелее матчи», – сказал Медведев на послематчевой конференции.

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