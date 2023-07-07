Соболенко — о трудной победе над Грачёвой: мне надо было закричать, немного выпустить пар

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в матче второго круга Уимблдона над бывшей россиянкой Варварой Грачёвой, выступающей под флагом Франции, со счётом 2:6, 7:5, 6:2.

«В первом сете я не показывала свой лучший теннис. Это был реально сумасшедший опыт. Но потом поменяла струны, немного изменила игру и стала чувствовать себя лучше на корте. Повторяла себе — продолжай бороться, и ты сможешь перевернуть игру. Очень тяжёлый матч, и очень довольна победой. Я старалась биться, искала свой ритм и во втором сете чувствовала себя лучше, чувствовала, что у меня всё под контролем. А в третьем поняла, что вернулась в игру.

Мой крик во втором сете? Немного сумасшедший момент. Ракетку я бросить не могла, но мне надо было хотя бы закричать, как бы немного выпустить пар. После этого почувствовала облегчение и начала лучше думать.

Перед матчем я хорошо себя чувствовала. Было тепло, и я не поправила свои струны. Попросила поменять мне струны на более тяжёлые и после этого почувствовала себя лучше. После этого мяч не летел так далеко и быстро», — сказала Соболенко на пресс-конференции.