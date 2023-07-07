«Не знала, чего ожидать от трибун». Арина Соболенко — о поддержке болельщиков на Уимблдоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в третий круг Уимблдона высказалась о значимости поддержки болельщиков.
В матче второго круга Соболенко одержала победу над бывшей россиянкой Варварой Грачёвой, выступающей под флагом Франции, со счётом 2:6, 7:5, 6:2.
«Болельщики даже не представляют, как много для меня значит их поддержка. В тяжёлые моменты поддержка заряжает тебя энергией, даёт сил биться дальше.
Я немного переживала, как тут будет после того, как год назад мы здесь не играли. Но я чувствую поддержку, и ощущения потрясающие. Очень рада быть здесь и играть перед зрителями.
В прошлом году я здесь не играла, а тут трава немного другая. Немного переживала, как буду играть на этой траве. Ну и потом нас забанили. Не знала, чего ожидать от трибун. Мне всегда важно чувствовать поддержку в матче. После первого матча ощущения были замечательные. Благодарна за поддержку, тут потрясающая атмосфера», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 7 июля 2023
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