Медведев — о допинге: на мне долго висело два пропущенных теста в системе АДАМС

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об антидопинговой системе для игрока.
«В принципе, антидопинг в спорте – хорошая штука. Она нужна, потому что никогда не знаешь, кто обманывает, а кто нет. Но побочный эффект в том, что иногда ты видишь игроков в раздевалке, а потом появляются истории, как было со многими игроками, не буду называть имена. И видишь, что у них нашли, скажем, пять миллиграммов запрещённого вещества, при этом даже антидопинг в некоторых случаях говорит, что это не может повлиять на твоё выступление. Может, это был протеиновый коктейль, кто знает, или питьевая вода, и почему-то это в ней оказалось.
Конечно, жаль, если ты ничего не сделал. Могу себе представить такое. Никогда в жизни ничем подобным не занимался, а потом сдаёшь положительную пробу. И понимаешь, что не будешь играть год или два. И думаешь: «Вау, я же ничего не делал». Но в то же время кто-то такое делает. Что есть, то есть. Надо быть очень осторожным.
Что касается Бруксби, то я не знаком с деталями, но из того, что слышал от тренеров, он говорит, что они стучались не в ту дверь или что-то такое. Я сам однажды два теста пропустил, в свой первый год в системе АДАМС. Это нелегко.
Представьте, что вы не женаты и в последний момент решили остаться на ночь у своей девушки, которая живёт в часе езды от вас. И забыли поменять время тестирования. Это один пропущенный тест. Так очень быстро дойти до трёх.
На мне долго висело два пропущенных теста, и я следил за тем, чтобы не пропустить ещё один. С тех пор ни разу не пропускал.
Могу представить, что у вас сломался домофон. Может всякое случиться. Некоторые случаи – это просто не повезло. Но, возможно, в других случаях, в теннисе или в других видах спорта, игроки нарушают правила. Не знаю точного ответа», – сказал Медведев на послематчевой конференции.
- 7 июля 2023
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