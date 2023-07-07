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Циципас в пятисетовом матче обыграл Маррея во втором круге на Уимблдоне

Циципас в пятисетовом матче обыграл Маррея во втором круге на Уимблдоне
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Пятая ракетка мира теннисист из Греции Стефанос Циципас одержал победу в тяжелейшем матче второго круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Великобритании Энди Маррея (40-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой теннисиста из Греции в пяти сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Общая продолжительность матча составила 4 часа 43 минуты. Циципас 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету британского теннисиста 13 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одной попытки.

Уимблдон (м). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 18:30 МСК
Энди Маррей
40
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		7 7 6 6 3 4
7 7 		6 2 4 7 7 6
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В матче второго круга травяного турнира Стефанос Циципас сыграет с сербом Ласло Джере, которым во втором круге обыграл американца Бена Шелтона в четырёх сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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