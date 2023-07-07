Циципас в пятисетовом матче обыграл Маррея во втором круге на Уимблдоне

Пятая ракетка мира теннисист из Греции Стефанос Циципас одержал победу в тяжелейшем матче второго круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Великобритании Энди Маррея (40-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой теннисиста из Греции в пяти сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Общая продолжительность матча составила 4 часа 43 минуты. Циципас 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету британского теннисиста 13 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одной попытки.

В матче второго круга травяного турнира Стефанос Циципас сыграет с сербом Ласло Джере, которым во втором круге обыграл американца Бена Шелтона в четырёх сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.