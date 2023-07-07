Пегула впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв сет у Коччаретто под ноль

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» четвёртая сеяная Пегула нанесла поражение итальянке Элизабетте Коччаретто со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Пегула дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. Коччаретто выполнила один эйс, дважды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

29-летняя Пегула в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона и впервые добралась до 1/8 финала. Ранее её лучшим достижением был выход в третий круг в 2022 году.

За выход в четвертьфинал в Лондоне Пегула сыграет с представительницей Украины Лесей Цуренко.