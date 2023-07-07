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Пегула впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв сет у Коччаретто под ноль

Пегула впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв сет у Коччаретто под ноль
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» четвёртая сеяная Пегула нанесла поражение итальянке Элизабетте Коччаретто со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Пегула дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. Коччаретто выполнила один эйс, дважды ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

29-летняя Пегула в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона и впервые добралась до 1/8 финала. Ранее её лучшим достижением был выход в третий круг в 2022 году.

За выход в четвертьфинал в Лондоне Пегула сыграет с представительницей Украины Лесей Цуренко.

Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 18:50 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Элизабетта Коччаретто
43
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
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