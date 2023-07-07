Бенчич отдала только четыре гейма Линетт в третьем круге Уимблдона

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» 14-я сеяная Бенчич нанесла поражение 23-й ракетке соревнований представительнице Польши Магде Линетт со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Бенчич пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Линетт выполнила два эйса, один раз ошиблась на подаче и не испльзовала ни одну из девяти возможностей взять подачу соперницы.
Бенчич в третий раз вышла в 1/8 финала Уимблдона. Ранее она добиралась до четвёртого круга в 2015 и 2018 годах.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Бенчич сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек и 30-й сеяной Петрой Мартич из Хорватии.
- 7 июля 2023
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