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Бенчич отдала только четыре гейма Линетт в третьем круге Уимблдона

Бенчич отдала только четыре гейма Линетт в третьем круге Уимблдона
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» 14-я сеяная Бенчич нанесла поражение 23-й ракетке соревнований представительнице Польши Магде Линетт со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Бенчич пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Линетт выполнила два эйса, один раз ошиблась на подаче и не испльзовала ни одну из девяти возможностей взять подачу соперницы.

Бенчич в третий раз вышла в 1/8 финала Уимблдона. Ранее она добиралась до четвёртого круга в 2015 и 2018 годах.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Бенчич сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек и 30-й сеяной Петрой Мартич из Хорватии.

Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 19:25 МСК
Магда Линетт
24
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Белинда Бенчич
14
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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